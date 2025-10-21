U Kragujevcu održan "Veliki školski" čas u čast stradalima tokom nemačke okupacije

Tradicionalnom antiratnom manifestacijom "Veliki školski čas" u Šumaricama obeležena je 84. godišnjica od kada je nemački okupator streljao oko 3.000 nevinih civila u Kragujevcu i okolini, među kojima je bilo i 300 đaka i profesora gimnazije.

Na ovogodišnjem "Velikom školskom času" je izvedena audio poema "Srce zemlje" autora Dragana Boškovića, u režiji Marka Đorđevića. Umetničkom delu programa prethodili su moleban Svetim novomučenicima kragujevačkim i polaganje venaca delegacija. Vence su položili predsednik Vlade Srbije Đuro Macut, predstavnici Prve kragujevačke gimnazije, kao i ambasadori Nemačke, Izraela, Palestine, Crne Gore, Slovačke i predstavnici ambasada Belorusije, Rusije, BiH, Poljske,