Srbija u teškoj energetskoj situaciji

Radio sto plus pre 12 minuta
Srbija u teškoj energetskoj situaciji

“Srbija se nalazi u veoma teškoj i gotovo bezizlaznoj situaciji, pošto je Savet Evropske unije usvojio zabranu tranzita ruskog gasa kroz EU u treće zemlje, a mera stupa na snagu 1. januara 2026. godine.

Suština je da Bugarska neće dozvoliti protok ruskog gasa kroz Balkanski tok, čime će biti oštećena i Srbija u budućnosti”, saopšila je ministarka. Dodala je da se, zahvaljujući odličnim odnosima predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa svetskim liderima, nada se da će biti pronađeno rešenje, ali da je situacija gotovo bezizlazna imajući u vidu da je počela primena američkih samkcije prema Naftnoj industriji Srbije. Istakla je da se Srbija, koja nije učesnica ni u
