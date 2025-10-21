U Srbiji umereno oblačno, temperature do 20 stepeni

RTV pre 7 sati  |  Tanjug
U Srbiji umereno oblačno, temperature do 20 stepeni

NOVI SAD - U Srbiji će ujutro biti hladno, tokom dana biće malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima, a temperature će se kretati od dva do 20 stepeni, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren vetar, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i jak južni i jugoistočni, uveče i krajem dana na severu i zapadu umereno naoblačenje koje tek ponegde može da uslovi slabu, kratkotrajnu kišu. U Beogradu će jutro biti hladno, tokom dana malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima i najvišu dnevnu temperaturu oko 18 stepeni.
