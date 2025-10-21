Dragana Mirković rođenje unuke slavila do zore, evo da li je Toni Bijelić došao u Ebenfurt na proslavu

Dragana Mirković rođenje unuke slavila do zore Marko Bijelić i njegova supruga Melani postali su roditelji devojčice Ksenije 20. oktobra, a snaja Dragane Mirković porodila se carskim rezom, dok je bebica dobila najviše ocene.

Ponosna baka nije mogla da obuzda emocije, te se najlepšim povodom oglasila na mrežama podelivši najlepše vesti i otkrivši da već prvog dana uživa u najlepšoj ulozi. Kako običaji nalažu slavlje povodom rođenja ćerkice organizovano je i to u porodičnom domu pevačice, gde je Marko dočekivao goste i tradicionalno ostajao bez majica koje je nosio. Sa druge strane Dragana je nosila majicu napravljenu posebno za nju i to sa napisom "Najponosnija baka na svetu". Ono što