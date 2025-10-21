Nevreme stiže u region, očekuju se obilne kiše i jaki vetrovi: Za ove delove izdato upozorenje, mogući odroni

Telegraf pre 59 minuta  |  Telegraf.rs
Nevreme stiže u region, očekuju se obilne kiše i jaki vetrovi: Za ove delove izdato upozorenje, mogući odroni

U utorak na istoku Hrvatske biće umereno do pretežno oblačno i uglavnom suvo, uz većinom slab jugoistočni vetar.

Najniža temperatura viša nego prethodnih dana, uglavnom između 6 i 9 °C, a najviša dnevna oko 19 °C. U centralnoj Hrvatskoj pretežno oblačno, posle podne moguća je slaba kiša. Uz slab do umeren južni i jugozapadni vetar, jutarnja temperatura biće od 9 do 12 °C, a najviša dnevna između 15 i 17 °C. Povećanje najniže temperature vazduha i u Gorskoj Hrvatskoj, uz pretežno oblačno vreme i povremenu kišu. Najviše dnevne temperature biće između 11 i 15 °C, dok će na moru
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

VREME DANAS: Hladno jutro, tokom dana umereno oblačno

VREME DANAS: Hladno jutro, tokom dana umereno oblačno

Nedeljnik pre 1 sat
Hladno jutro u Srbiji sa maglom i mrazem, tokom dana sunčani intervali

Hladno jutro u Srbiji sa maglom i mrazem, tokom dana sunčani intervali

Serbian News Media pre 10 minuta
Neverovatan obrt vremena! Srbija za 5 dana prolazi kroz četiri godišnja doba – stižu mraz, kiša i tropske temperature!

Neverovatan obrt vremena! Srbija za 5 dana prolazi kroz četiri godišnja doba – stižu mraz, kiša i tropske temperature!

Alo pre 1 sat
Hladno jutro i sunčani intervali tokom dana, uveče novo naoblačenje

Hladno jutro i sunčani intervali tokom dana, uveče novo naoblačenje

Glas juga pre 1 sat
Mraz prekrio Srbiju Stiže naoblačenje, pad temperature i kiša

Mraz prekrio Srbiju Stiže naoblačenje, pad temperature i kiša

Dnevnik pre 1 sat
Danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, temperatura do 20 stepeni

Danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, temperatura do 20 stepeni

Glas Zapadne Srbije pre 3 sata
(Mapa) vreme je totalno haotično! Za 5 dana 4 godišnja doba! Rhmz upalio alarm zbog mraza i puno kiše, a stiže i letnja…

(Mapa) vreme je totalno haotično! Za 5 dana 4 godišnja doba! Rhmz upalio alarm zbog mraza i puno kiše, a stiže i letnja vrućina!

Blic pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

HrvatskanevremeolujaVetarkisa

Vojvodina, najnovije vesti »

Najavljeno isključenje struje za 22. oktobar

Najavljeno isključenje struje za 22. oktobar

I Love Zrenjanin pre 19 minuta
Dva filma u nedelju u bioskopu Kulturnog centra

Dva filma u nedelju u bioskopu Kulturnog centra

I Love Zrenjanin pre 44 minuta
Promocija četvoroknjižja pod nazivom „Nacionalno bez odijuma – pogled bez pretenzija“

Promocija četvoroknjižja pod nazivom „Nacionalno bez odijuma – pogled bez pretenzija“

I Love Zrenjanin pre 24 minuta
Humanitani koncert za decu sa autizmom

Humanitani koncert za decu sa autizmom

I Love Zrenjanin pre 9 minuta
VREME DANAS: Hladno jutro, tokom dana umereno oblačno

VREME DANAS: Hladno jutro, tokom dana umereno oblačno

Nedeljnik pre 1 sat