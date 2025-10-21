"Zaplakala sam" Aleksandra Prijović o emotivnom trenutku, pa najavila povratak mesec i po dana nakon porođaja

Na promociju novog albuma Nataše Bekvalac došla je i njena koleginica Aleksandra Prijović, koja se porodila pre nešto više od mesec dana i na svet donela ćerku Ariju.

Ona se pojavila u elegantnoj crnoj kombinaciji - haljina sa širokim pojasom, crne čizme, torbica i mantil, a kosu je podigla u rep. Aleksandra je najavila svoj povratak na estradu, a otkrila je i koja Natašina pesma joj se najviše svidela: - Nataša je izdala fenomenalan album. Najviše mi se sviđaju pesme "Lola" i "Fali mi ljubavi". Arija je budna. Zaplakala sam kada sam čula Natašinu pesmu "Mama". Uskoro se družimo, ako ne sad onda za Novu godinu. Kod Uroša na