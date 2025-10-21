Savet bezbednosti raspravlja o situaciji na KiM

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić učestvovaće danas na redovnoj sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u Njujorku, na kojoj će biti razmatran Izveštaj generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Gutereša o radu Unmika za period od marta do septembra ove godine.

Savet bezbednosti će o najnovijem izveštaju generalnog sekretara obavestiti zamenik specijalnog predstavnika i v.d. šefa Misije UN na KiM Milbert Dongdžon Šin. Izveštaj je distribuiran članicama Saveta 10. oktobra i obuhvata period od 16. marta do 15. septembra. Šin će, prema očekivanjima, posebno istaći ključne političke i bezbednosne događaje na KiM tokom perioda obuhvaćenog izveštajem generalnog sekretara. Šef srpske diplomatije Marko Đurić će, kako je