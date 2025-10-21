Savet bezbednosti raspravlja o situaciji na KiM

Vesti online pre 45 minuta  |  Sputnjik (A. S.)
Savet bezbednosti raspravlja o situaciji na KiM

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić učestvovaće danas na redovnoj sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u Njujorku, na kojoj će biti razmatran Izveštaj generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Gutereša o radu Unmika za period od marta do septembra ove godine.

Savet bezbednosti će o najnovijem izveštaju generalnog sekretara obavestiti zamenik specijalnog predstavnika i v.d. šefa Misije UN na KiM Milbert Dongdžon Šin. Izveštaj je distribuiran članicama Saveta 10. oktobra i obuhvata period od 16. marta do 15. septembra. Šin će, prema očekivanjima, posebno istaći ključne političke i bezbednosne događaje na KiM tokom perioda obuhvaćenog izveštajem generalnog sekretara. Šef srpske diplomatije Marko Đurić će, kako je
Otvori na vesti-online.com

Povezane vesti »

Savet bezbednosti UN danas o Kosovu, u fokusu zatvaranje srpskih institucija, učestvuju Đurić i Gervala-Švarc

Savet bezbednosti UN danas o Kosovu, u fokusu zatvaranje srpskih institucija, učestvuju Đurić i Gervala-Švarc

Serbian News Media pre 4 minuta
Savet bezbednosti UN razmatra šestomesečni izveštaj o KiM – rasprava o radu Unmika i lokalnim izborima

Savet bezbednosti UN razmatra šestomesečni izveštaj o KiM – rasprava o radu Unmika i lokalnim izborima

RTS pre 5 minuta
Danas redovna sednica Saveta bezbednosti UN o Kosovu

Danas redovna sednica Saveta bezbednosti UN o Kosovu

NIN pre 39 minuta
Danas redovna sednica Saveta bezbednosti UN o Kosovu

Danas redovna sednica Saveta bezbednosti UN o Kosovu

Danas pre 1 sat
Danas sednica SB UN o radu UNMIK-a

Danas sednica SB UN o radu UNMIK-a

B92 pre 55 minuta
Danas redovna sednica Saveta bezbednosti UN o Kosovu

Danas redovna sednica Saveta bezbednosti UN o Kosovu

Nova pre 1 sat
Đurić na sednici SB UN o izveštaju generalnog sekretara UN o radu UNMIK-a

Đurić na sednici SB UN o izveštaju generalnog sekretara UN o radu UNMIK-a

RTV pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoUNSavet bezbednosti UNSavet bezbednostiUNMIKNjujorkKosovo i MetohijaMarko Đurićsrbijavestisednica

Politika, najnovije vesti »

"Radujem se daljem jačanju prijateljstva": Vučić čestitao Sanai Takaiči izbor za premijerku Japana

"Radujem se daljem jačanju prijateljstva": Vučić čestitao Sanai Takaiči izbor za premijerku Japana

Blic pre 0 minuta
Macut danas i sutra na Samitu Zapadnog Balkana u okviru Berlinskog procesa

Macut danas i sutra na Samitu Zapadnog Balkana u okviru Berlinskog procesa

NIN pre 4 minuta
Kad ne smeš u Niš, pa okupiraš Leskovac: Naprednjaci prave novo uporište na jugu. Zavode strahovladu, ali ni to ne pomaže

Kad ne smeš u Niš, pa okupiraš Leskovac: Naprednjaci prave novo uporište na jugu. Zavode strahovladu, ali ni to ne pomaže

Nova pre 5 minuta
Savet bezbednosti UN danas o Kosovu, u fokusu zatvaranje srpskih institucija, učestvuju Đurić i Gervala-Švarc

Savet bezbednosti UN danas o Kosovu, u fokusu zatvaranje srpskih institucija, učestvuju Đurić i Gervala-Švarc

Serbian News Media pre 4 minuta
Savet bezbednosti UN razmatra šestomesečni izveštaj o KiM – rasprava o radu Unmika i lokalnim izborima

Savet bezbednosti UN razmatra šestomesečni izveštaj o KiM – rasprava o radu Unmika i lokalnim izborima

RTS pre 5 minuta