Atentator na Fica osuđen na 21 godinu zatvora

Vreme pre 1 sat
Penzioner Juraj Cintula osuđen je zbog atentata na premijera Slovačke Roberta Fica. Zbog olakšavajućih okolnosti nije dobio doživotnu kaznu zatvora

Specijalizovani krivični sud u Slovačkoj osudio je penzionera Juraja Cintulu (72) na 21 godinu zatvora zbog pokušaja ubistva premijera Roberta Fica, koji se dogodio prošle godine u gradu Handlova. Sud je Cintulu proglasio krivim za posebno teško krivično delo terorizma, ističući da je napad bio politički motivisan i usmeren direktno na funkcionisanje izvršne vlasti. Sudija je u obrazloženju presude naveo da je Cintula pet puta pucao na premijera, nanevši mu teške
