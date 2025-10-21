Atentator na Fica osuđen na 21 godinu zatvora

Penzioner Juraj Cintula osuđen je zbog atentata na premijera Slovačke Roberta Fica. Zbog olakšavajućih okolnosti nije dobio doživotnu kaznu zatvora

Specijalizovani krivični sud u Slovačkoj osudio je penzionera Juraja Cintulu (72) na 21 godinu zatvora zbog pokušaja ubistva premijera Roberta Fica, koji se dogodio prošle godine u gradu Handlova. Sud je Cintulu proglasio krivim za posebno teško krivično delo terorizma, ističući da je napad bio politički motivisan i usmeren direktno na funkcionisanje izvršne vlasti. Sudija je u obrazloženju presude naveo da je Cintula pet puta pucao na premijera, nanevši mu teške