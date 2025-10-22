Izveden udar na Kijev - ima žrtava, sve službe su na terenu FOTO

Dve osobe su poginule u Dnjeprovskom okrugu Kijeva u napadu dronom koji je izazvao požar u soliteru na 8. i 9. spratu, objavio je šef kijevske vojne administracije Timur Tkačenko.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko saopštio je da je požar lokalizovan, sve hitne službe su na terenu, a deset ljudi je spaseno, preneo je Ukrinform. Prema njegovim rečima, u početku je pronađeno telo jedne osobe. Tkačenko je na Telegramu naknadno potvrdio da je broj žrtava porastao na dve. Takođe, prema rečima gradonačelnika, službe za hitne slučajeve intervenisale su i u Darnickom okrugu, gde je izbio požar u nestambenoj zgradi.