Mali: Započeli smo zvanične razgovore sa MMF

B92 pre 2 sata
Mali: Započeli smo zvanične razgovore sa MMF

Ministar finansija Siniša Mali je na svom Instagram profilu objavio da su plenarnim sastankom u Narodnoj banci Srbije danas započeli zvanični razgovori sa Misijom Međunarodnog monetarnog fonda, koju predvodi Anet Kjobe

"U narednih nedelju dana MMF će boraviti u Beogradu i izvršiti drugu reviziju aktuelnog nefinansijskog aranžmana u vidu Instrumenta za koordinaciju politika", dodao je. Misija Međunarodnog monetarnog fonda, koju predvodi Anet Kjobe, boraviće u Beogradu od danas do 30. oktobra. Razgovori se održavaju povodom drugog razmatranja sprovođenja ekonomskog programa podržanim aktuelnim Instrumentom za koordinaciju politike. Tokom predstojećih razgovora biće razmotrena
MMF, Narodna Banka, Narodna Banka Srbije, Siniša Mali

