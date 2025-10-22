Mali: Započeli smo zvanične razgovore sa MMF

Ministar finansija Siniša Mali je na svom Instagram profilu objavio da su plenarnim sastankom u Narodnoj banci Srbije danas započeli zvanični razgovori sa Misijom Međunarodnog monetarnog fonda, koju predvodi Anet Kjobe

"U narednih nedelju dana MMF će boraviti u Beogradu i izvršiti drugu reviziju aktuelnog nefinansijskog aranžmana u vidu Instrumenta za koordinaciju politika", dodao je. Misija Međunarodnog monetarnog fonda, koju predvodi Anet Kjobe, boraviće u Beogradu od danas do 30. oktobra. Razgovori se održavaju povodom drugog razmatranja sprovođenja ekonomskog programa podržanim aktuelnim Instrumentom za koordinaciju politike. Tokom predstojećih razgovora biće razmotrena