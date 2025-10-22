Tramp i Rute iza zatvorenih vrata; Odlučuju o sudbini Ukrajine?

B92 pre 10 minuta
Tramp i Rute iza zatvorenih vrata; Odlučuju o sudbini Ukrajine?

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute sastaće se danas sa predsednikom SAD-a Donaldom Trampom u Beloj kući, a tema razgovora biće podrška Alijanse Ukrajini i napori Vašingtona za postizanje prekida vatre, saopštila je portparolka NATO-a Alison Hart.

Na internet stranici Alijanse vreme i teme sastanka nisu navedeni, a nakon sastanka, prema saopštenju, neće biti planirane konferencije za medije. Iako detalji nisu zvanično potvrđeni, holandskih medija navode da se očekuje da će Rute pokušati da ublaži tenzije koje su navodno bile prisutne između Trampa i ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog na njihovom nedavnom sastanku u Vašingtonu. Sastanak dolazi dan nakon što je američki predsednik odložio direktne
