Majka Nataše Bekvalac ne može da zaustavi suze: Mira se rasplakala pred svima, ćerka Dragana pokušava da je uteši (Foto)

Majka Nataše Bekvalac, Mira, pojavila se u ćerkinom spotu za pesmu "Mama", a sada su je preplavile emocije kada je pevačica izvela tu numeru prvi put uživo.

Naime, Nataša je na promociji novog albuma prvi put uživo otpevala pesmu "Mama", a Miru su preplavile emocije i nije mogla da zaustavi suze. Nju je sve vreme tešila najstarija ćerka Dragana, a uplakana majka je brisala suze maramicom dok je gledala ćerku na bini kako izvodi emotivnu numeru. Inače, Nataša je na promociji okupila pola estrade, a zvezde večeri su bile njene ćerke - Hana i Katja. Podsetimo, Nataša je istakla da su joj ćerke uvek prioritet u odnosu na