Mali se danas sastaje sa Misijom MMF-a: Poznato vreme prvog sastanka i glavna tema

Misija Međunarodnog monetarnog fonda boraviće od danas u našoj zemlji i prvi sastanak biće održan u Narodnoj banci Srbije. Delegacija Ministarstva finansija, predvođena prvim potpredsednikom vlade i ministrom finansija Sinišom Malim sastaće se sa Misijom Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), koju predvodi Anet Kjobe.

U NBS biće u sredu organizovan plenarni sastanak misije MMF-a i delegacije Republike Srbije. Početak sastanka zakazan je za 10 časova, najavljeno je iz centralne banke. Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je ranije da će jedna od glavnih tema razgovora sa Misijom MMF biti budžet Srbije za 2026. godinu. Delegacija Ministarstva finansija, predvođena prvim potpredsednikom vlade i ministrom finansija Sinišom Malim sastaće se sutra sa