Krhko primirje u Gazi i propast najnovijeg plana za Rusiju: Da li realnost sustiže Trampove inicijative?

Želja za mirom je, ispostavlja se, mnogo lakša nego ostvarivanje mira.

Velike ambicije predsednika SAD Donald Trampove na Bliskom istoku i u Ukrajini suočavaju se sa unutrašnjim ograničenjima i strašnim posledicama dva brutalna rata, piše CNN. Tramp je odustao od planova za brzo održavanje drugog samita sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, izjavivši u utorak da ne želi da troši svoje vreme, što je najnoviji vrtoglavi obrt u njegovim dramatičnim, ali do sada neuspešnim naporima za mir. Zamenik predsednika Džej Di Vens požurio je