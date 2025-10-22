Procenjena vrednost ukradenih eksponata iz Luvra

Uprava muzeja Luvr je procenila da je vrednost ukradenih eksponata oko 88 milona evra, saopštila je danas pariska tužiteljka Lor Beko. „Prema rečima direktora Luvra, gubici se procenjuju na 88 miliona evra.

To je ogromna vrednost, ali ne može da se uporedi sa gubicima u smislu istorijske vrednosti“, rekla je Beko, prenosi France 24. Prema njenim rečima, pljačkaši neće moći da dobiju ni približno toliko novca „ako se odluče da istope“ ono što su ukrali. Beko je istakla da se istraga nastavlja i da u njoj učestvuje oko 100 inspektora, a nije isključila mogućnost da je, pored četvorice pljačkaša koji su provalili u Luvr, još ljudi bilo umešano u planiranje krađe.
