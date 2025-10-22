Sahranjen general Pavković na Novom groblju u Beogradu

Na Novom groblju u Beogradu sahranjen je nekadašnjeg komandanta Treće armije Vojske Jugoslavije i načelnika Generalštaba generala Nebojše Pavkovića.

Nakon opela u grobljanskoj kapeli, kovčeg sa telom generala Pavkovića bio je prebačen u Aleju zaslužnih velikana, gde će biti sahranjen. General je sahranjen uz najviše vojne počasti - ispraćen je uz počasnu paljbu i orkestar Garde Vojske Srbije. Sahrani sz prisustvovali članovi porodice generala Pavkovića, njegovi ratni drugovi i saborci, penzionisani generali i oficiri JNA, VJ i Vojske Srbije - Vladimir Lazarević, Ljubinko Đurković, Veselin Šljivančanin, Ljubiša