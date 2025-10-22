NIS danas akcionarima isplaćuje dividendu

Forbes pre 5 sati  |  Agencije
NIS danas akcionarima isplaćuje dividendu

Naftna industrija Srbije (NIS) je saopštila da danas isplaćuje dividendu akcionarima iz dobiti ostvarene u 2024. godini, osim akcionarima za koje je, u skladu sa odlukom Odbora direktora NIS, isplata privremeno odložena do njihovog isključenja sa SDN liste Ministarstva finansija SAD.

Ministarstvo finansija SAD je u januaru ove godine uvelo sankcije NIS-u koje su osam puta odlaganje i u primeni su od 9. oktobra. Ukupno će za dividende NIS-a biti isplaćeno 4.595.042.072 dinara (u bruto iznosu) što predstavlja 25 odsto neto dobiti kompanije iz prethodne godine. Pravo na dividendu imaju svi akcionari koji su bili upisani kao vlasnici akcija u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti na dan 10. jun 2025. godine. Republici Srbiji će
Otvori na forbes.n1info.rs

Povezane vesti »

Nis isplaćuje dividendu akcionarima za 2024. godinu

Nis isplaćuje dividendu akcionarima za 2024. godinu

BizLife pre 3 sata
NIS akcionarima isplaćuje dividendu od 39,2 miliona evra

NIS akcionarima isplaćuje dividendu od 39,2 miliona evra

Nova ekonomija pre 3 sata
NIS isplaćuje dividendu akcionarima za 2024. godinu

NIS isplaćuje dividendu akcionarima za 2024. godinu

Telegraf pre 4 sati
NIS danas isplaćuje dividendu akcionarima za 2024. godinu

NIS danas isplaćuje dividendu akcionarima za 2024. godinu

RTV pre 6 sati
NIS isplaćuje dividendu akcionarima za 2024. godinu

NIS isplaćuje dividendu akcionarima za 2024. godinu

Nedeljnik pre 5 sati
NIS danas akcionarima isplaćuje dividendu

NIS danas akcionarima isplaćuje dividendu

Danas pre 5 sati
Nis isplaćuje dividendu akcionarima za 2024. godinu

Nis isplaćuje dividendu akcionarima za 2024. godinu

Mondo pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

naftna industrija srbije

Ekonomija, najnovije vesti »

Siromaštvo na selu ima posledice na decu: To se vidi i u kasnijem školovanju i po zdravlju

Siromaštvo na selu ima posledice na decu: To se vidi i u kasnijem školovanju i po zdravlju

Danas pre 1 sat
Zamak u Francuskoj možete kupiti za cenu jednog boljeg stana u Beogradu

Zamak u Francuskoj možete kupiti za cenu jednog boljeg stana u Beogradu

Kamatica pre 33 minuta
"Vladan Anđelković izvršio užasan teroristički: Napad!" Vučić o pucnjavi i požaru ispred Skupštine: "Radio je 16 godina u db"…

"Vladan Anđelković izvršio užasan teroristički: Napad!" Vučić o pucnjavi i požaru ispred Skupštine: "Radio je 16 godina u db" (video)

Blic pre 33 minuta
U Ćacilendu se postavljaju novi šatori

U Ćacilendu se postavljaju novi šatori

Nova pre 1 sat
Umesto rušenja 100 kuća, novi tunel na trasi auto-puta “Miloš Veliki“?

Umesto rušenja 100 kuća, novi tunel na trasi auto-puta “Miloš Veliki“?

Morava info pre 24 minuta