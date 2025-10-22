Nis isplaćuje dividendu akcionarima za 2024. godinu

Kompanija NIS isplaćuje 22. oktobra 2025. godine dividendu akcionarima iz dobiti ostvarene u 2024. godini, osim akcionarima za koje je, u skladu sa odlukom Odbora direktora NIS a.d.

Novi Sad, isplata privremeno odložena do njihovog isključenja sa SDN liste Ministarstva finansija SAD. U te svrhe biće isplaćeno 4.595.042.072 dinara (u bruto iznosu) što predstavlja 25 odsto neto dobiti Društva iz prethodne godine. Pravo na dividendu imaju svi akcionari koji su bili upisani kao vlasnici akcija u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti na dan 10.06.2025. godine, odnosno na Dan akcionara XVII redovne sednice Skupštine akcionara