NIS danas akcionarima isplaćuje dividendu

Danas pre 58 minuta  |  Beta
NIS danas akcionarima isplaćuje dividendu

Naftna industrija Srbije (NIS) je saopštila da danas isplaćuje dividendu akcionarima iz dobiti ostvarene u 2024. godini, osim akcionarima za koje je, u skladu sa odlukom Odbora direktora NIS, isplata privremeno odložena do njihovog isključenja sa SDN liste Ministarstva finansija SAD.

Ministarstvo finansaija SAD je u januaru ove godine uvelo sankcije NIS-u koje su osam puta odlaganje i u primeni su od 9. oktobra. Ukupno će za dividende NIS-a biti isplaćeno 4.595.042.072 dinara (u bruto iznosu) što predstavlja 25 odsto neto dobiti komšanije iz prethodne godine. Pravo na dividendu imaju svi akcionari koji su bili upisani kao vlasnici akcija u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti na dan 10. jun 2025. godine. Republici Srbiji
