NIS akcionarima isplaćuje dividendu od 39,2 miliona evra

Nova ekonomija pre 2 sata
Naftna industrija Srbije (NIS) je saopštila da danas isplaćuje dividendu akcionarima iz dobiti ostvarene u 2024. godini, osim akcionarima za koje je, u skladu sa odlukom Odbora direktora NIS, isplata privremeno odložena do njihovog isključenja sa liste entiteta pod sankcijama Ministarstva finansija SAD.

Ministarstvo finansaija SAD je u januaru ove godine uvelo sankcije NIS-u koje su osam puta odlaganje i u primeni su od 9. oktobra, podseća agencija Beta. Ukupno će za dividende NIS-a biti isplaćeno 4.595.042.072 dinara (u bruto iznosu, oko 39,2 miliona evra), što predstavlja 25 odsto neto dobiti komšanije iz prethodne godine. Pravo na dividendu imaju svi akcionari koji su bili upisani kao vlasnici akcija u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti
