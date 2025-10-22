Evropski parlament usvojio rezoluciju o Srbiji

NIN pre 6 sati  |  FoNet
Evropski parlament usvojio rezoluciju o Srbiji

Poslanici Evropskog parlamenta usvojili su danas Rezoluciju o polarizaciji i rastućoj represiji u Srbiji sa 457 glasova za, 103 protiv, dok nisu glasala 72 poslanika.

U sali je bilo prisutno 632 od 750 evroposlanika U dokumentu, koji nije pravno obavezujući i koji su predložili pojedini poslanici grupa Socijaldemokrata, Zelenih, EPP, ECR, Obnovimo Evropu, komentariše se aktuelna situacija u Srbiji od pada nadstrešnice u Novom Sadu u novembru prošle godine i protesti izazvanih tim događajima. U tekstu Rezolucije Evropskog parlamenta se navodi da ni godinu dana nakon tragedije u Novom Sadu istraga nije završena i poziva na
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Srbija je zemlja u kojoj su policija, pravosuđe i bezbednosne službe skršeni: Zaključak Rezolucije Evropskog parlamenta

Srbija je zemlja u kojoj su policija, pravosuđe i bezbednosne službe skršeni: Zaključak Rezolucije Evropskog parlamenta

Nova pre 3 sata
Evropski parlament usvojio nikad oštriju rezoluciju o Srbiji

Evropski parlament usvojio nikad oštriju rezoluciju o Srbiji

N1 Info pre 5 sati
Poslanici EP zahtevaju pravo građana na mirne proteste, slobodne izbore i otvorenu istragu tragedije u Novom Sadu

Poslanici EP zahtevaju pravo građana na mirne proteste, slobodne izbore i otvorenu istragu tragedije u Novom Sadu

Biznis.rs pre 5 sati
Evropski parlament usvojio Rezoluciju o Srbiji; Viček: Jednostrana bez činjeničnog stanja

Evropski parlament usvojio Rezoluciju o Srbiji; Viček: Jednostrana bez činjeničnog stanja

RTV pre 5 sati
Godinu dana nakon tragedije u Novom Sadu: Evropski parlament zahteva pravdu i demokratske reforme u Srbiji Novo

Godinu dana nakon tragedije u Novom Sadu: Evropski parlament zahteva pravdu i demokratske reforme u Srbiji Novo

REUC pre 5 sati
Evropski parlament usvojio rezoluciju o Srbiji: Na tapetu EXPO, „ćacilend“ i „zvučni top“

Evropski parlament usvojio rezoluciju o Srbiji: Na tapetu EXPO, „ćacilend“ i „zvučni top“

Nova ekonomija pre 5 sati
Evropski parlament usvojio nikad oštriju rezoluciju o Srbiji

Evropski parlament usvojio nikad oštriju rezoluciju o Srbiji

Glas Zaječara pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi Sadsrbijaevropski parlament

Društvo, najnovije vesti »

Pristalice SNS-a se skupljaju u Ćacilendu

Pristalice SNS-a se skupljaju u Ćacilendu

Danas pre 1 sat
Nevladine i medijske organizacije uputile zahteve Ani Brnabić zbog nepravilnosti u glasanju za REM

Nevladine i medijske organizacije uputile zahteve Ani Brnabić zbog nepravilnosti u glasanju za REM

Danas pre 1 sat
Poslanica pita direktora policije: Kada će MUP prekinuti javni skup u Ćacilendu i očistiti prostor?

Poslanica pita direktora policije: Kada će MUP prekinuti javni skup u Ćacilendu i očistiti prostor?

Danas pre 1 sat
„Ćacilend funkcioniše kao paravojni kamp bez kontrole“: Incident ispred Skupštine razotkrio bezbednosne propuste

„Ćacilend funkcioniše kao paravojni kamp bez kontrole“: Incident ispred Skupštine razotkrio bezbednosne propuste

Danas pre 1 sat
Producent „Važnih stvari“ Milan Stojanović za Danas: Još nismo dobili objašnjenje zašto je epizoda skraćena za 15 sekundi…

Producent „Važnih stvari“ Milan Stojanović za Danas: Još nismo dobili objašnjenje zašto je epizoda skraćena za 15 sekundi

Danas pre 2 sata