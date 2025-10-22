Evropski parlament usvojio rezoluciju o Srbiji

Poslanici Evropskog parlamenta usvojili su danas Rezoluciju o polarizaciji i rastućoj represiji u Srbiji sa 457 glasova za, 103 protiv, dok nisu glasala 72 poslanika.

U sali je bilo prisutno 632 od 750 evroposlanika U dokumentu, koji nije pravno obavezujući i koji su predložili pojedini poslanici grupa Socijaldemokrata, Zelenih, EPP, ECR, Obnovimo Evropu, komentariše se aktuelna situacija u Srbiji od pada nadstrešnice u Novom Sadu u novembru prošle godine i protesti izazvanih tim događajima. U tekstu Rezolucije Evropskog parlamenta se navodi da ni godinu dana nakon tragedije u Novom Sadu istraga nije završena i poziva na