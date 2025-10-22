Evropski parlament usvojio Rezoluciju o Srbiji; Viček: Jednostrana bez činjeničnog stanja

STRAZBUR - Evropski parlament usvojio je danas Rezoluciju o Srbiji sa 457 glasova za, 103 protiv i 72 uzdržana.

U sali je bilo prisutno 632 od 750 evroposlanika. U dokumentu, koji nije pravno obavezujući i koji su predložili pojedini poslanici grupa Socijaldemokrata, Zelenih, EPP, ECR, Obnovimo Evropu, komentariše se aktuelna situacija u Srbiji od pada nadstrešnice u Novom Sadu u novembru prošle godine i protesti izazvanih tim događajima. U Rezoluciji se navodi da je od februara do kraja septembra 2025. godine održano više od 10.700 protesta u više od 630 opština i 1.200