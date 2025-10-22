Srbija je zemlja u kojoj su policija, pravosuđe i bezbednosne službe skršeni: Zaključak Rezolucije Evropskog parlamenta

Slika koju je naslikao Evropski parlament rezolucijom o Srbiji, usvojenom danas ogromnom većinom, prikazuje državu koja je na kolenima.

Ram za tu sliku je urušeni sektor bezbednosti Srbije, čije se pravosuđe, policija ali i bezbednosne strukture povijaju pod težinom režima ogrezlog u autoritarizam. Evropski parlament u Strazburu izglasao je Rezoluciju prakrično u trenucima dok je u Beogradu, u Pionirskom parku, goreo Ćacilend, utvrda režima formirana kao zaštita Andrićevog venca pred 15. mart, najveći politički skup u istoriji zemlje. Nikad oštriji akt, za koji je glasalo 457 poslanika EP (protiv