Evropski parlament usvojio rezoluciju o Srbiji: Na tapetu EXPO, „ćacilend“ i „zvučni top“

Evropski parlament (EP) usvojio je danas „Rezoluciju o polarizaciji i povećanoj represiji u Srbiji“, uglavnom uperenu na stanje koje je u državi nastalo od pada nadstrešnie ispred novosadske Železničke stanice.

Za tekst rezolucije je glasalo 457 evroparlamentaraca, protiv je bilo 103, a uzdržano 72. U rezoluciji je, između ostalog, EP pozvao sve zemlje učesnice predstojeće izložbe EXPO 2027 da uzmu u obzir „ozbiljne zabrinutosti i dokaze o raširenoj korupciji povezanoj sa vladajućim strukturama“, kao i prijavljeno nepoštovanje osnovnih građevinskih standarda i zakonskih zahteva u organizaciji i postavljanju izložbe. U rezoluciji se navodi i da se osuđuje delovanje