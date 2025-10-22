Poslanici EP zahtevaju pravo građana na mirne proteste, slobodne izbore i otvorenu istragu tragedije u Novom Sadu

Biznis.rs pre 2 sata  |  Redakcija Biznis.rs
Poslanici EP zahtevaju pravo građana na mirne proteste, slobodne izbore i otvorenu istragu tragedije u Novom Sadu

Evropski parlament usvojio rezoluciju o Srbiji

Evropski parlament usvojio je rezoluciju o Srbiji u kojoj je navedeno da je srpsko rukovodstvo politički odgovorno za eskalaciju represije i slabljenje demokratije, da studenti i građani imaju pravo na miran protest, kao i da u Srbiji moraju biti obezbeđeni slobodni i pošteni izbori. Oštro osuđujući polarizaciju i državnu represiju u Srbiji, poslanici Evropskog parlamenta (EP) zahtevaju otvorenu istragu tragedije u Novom Sadu i slanje misije za utvrđivanje
Otvori na biznis.rs

Povezane vesti »

Srbija je zemlja u kojoj su policija, pravosuđe i bezbednosne službe skršeni: Zaključak Rezolucije Evropskog parlamenta

Srbija je zemlja u kojoj su policija, pravosuđe i bezbednosne službe skršeni: Zaključak Rezolucije Evropskog parlamenta

Nova pre 22 minuta
Evropski parlament usvojio nikad oštriju rezoluciju o Srbiji

Evropski parlament usvojio nikad oštriju rezoluciju o Srbiji

N1 Info pre 2 sata
Evropski parlament usvojio Rezoluciju o Srbiji; Viček: Jednostrana bez činjeničnog stanja

Evropski parlament usvojio Rezoluciju o Srbiji; Viček: Jednostrana bez činjeničnog stanja

RTV pre 2 sata
Godinu dana nakon tragedije u Novom Sadu: Evropski parlament zahteva pravdu i demokratske reforme u Srbiji Novo

Godinu dana nakon tragedije u Novom Sadu: Evropski parlament zahteva pravdu i demokratske reforme u Srbiji Novo

REUC pre 2 sata
Evropski parlament usvojio rezoluciju o Srbiji: Na tapetu EXPO, „ćacilend“ i „zvučni top“

Evropski parlament usvojio rezoluciju o Srbiji: Na tapetu EXPO, „ćacilend“ i „zvučni top“

Nova ekonomija pre 2 sata
Evropski parlament usvojio rezoluciju o Srbiji

Evropski parlament usvojio rezoluciju o Srbiji

NIN pre 3 sata
Evropski parlament usvojio nikad oštriju rezoluciju o Srbiji

Evropski parlament usvojio nikad oštriju rezoluciju o Srbiji

Glas Zaječara pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropska UnijaVlada SrbijeNovi SadIzborisrbijavestiparlament

Društvo, najnovije vesti »

Ed Vud iz Predsedništva: Vučićev televizijski spektakl u istom danu kada iz Evrope za njega stižu najgore vesti dosad

Ed Vud iz Predsedništva: Vučićev televizijski spektakl u istom danu kada iz Evrope za njega stižu najgore vesti dosad

Danas pre 3 minuta
Šešeljevsko „jedenje korenja“

Šešeljevsko „jedenje korenja“

Danas pre 32 minuta
Vučević o incidentu ispred Skupštine: Nema sumnje da je reč o terorističkom aktu

Vučević o incidentu ispred Skupštine: Nema sumnje da je reč o terorističkom aktu

Danas pre 17 minuta
Poverenica: Poređenje studenata sa islamskim fanaticima na TV Pink i Informer je govor mržnje

Poverenica: Poređenje studenata sa islamskim fanaticima na TV Pink i Informer je govor mržnje

Cenzolovka pre 27 minuta
Donacije za studente iz Kragujevca, koji će pešačiti do Novog Sada, prikupljaju se na PMF-u

Donacije za studente iz Kragujevca, koji će pešačiti do Novog Sada, prikupljaju se na PMF-u

Glas Šumadije pre 22 minuta