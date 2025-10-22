Ruski krah kod Kučeriv jara: Zarobljeno 50 ruskih vojnika - Ukrajinci podigli zastavu! (video)

Pravda pre 24 minuta  |  Pravda.rs
Ruski krah kod Kučeriv jara: Zarobljeno 50 ruskih vojnika - Ukrajinci podigli zastavu! (video)

Ukrajinska armija je saopštila da je mesto Kučeriv Jar oslobođeno od ruskog okupatora, te da je zarobljeno u toku borbi čak 50 ruskih vojnika.

Selo Kučeriv Jar se nalazi u pravcu grada Dobropolja, navodi se u objavi. Ukrajinci su podigli pobedničku zastavu u ovom mestu i napravili snimak tog akta. Akciju oslobođanja je izvela 132. bataljon Vazdušno-desantnih snaga Oružanih snaga Ukrajine. Na objavljenom video klipu na mreži Iks, prikazano je podizanje pobedničke zastave u Kučeriv Jaru, ali i snimci zarobljavanja vojnika na nekoliko različitih lokacija. Pogledajte objavu ukrajinske armije: Izvor: Pravda.rs
