Počelo glasanje poslanika Skupštine Srbije o svim tačkama dnevnog reda jesenjeg zasedanja

Poslanici Skupštine Srbije glasaju o svim tačkama dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja, među kojima su Predlog zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima i Predlog zakona o dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju.

U Skupštini počeo dan za glasanje U Skupštini Srbije nešto posle 10 časova počeo je dan za glasanje o svih 48 tačaka dnevnog reda, koje su razmatrane na prvoj sednici jesenjeg zasedanja. Sednici prisustvuje 152 poslanika Na sednici su poslanici prethodno završili raspravu o svim tačkama dnevnog reda, a raspravljalo se o Predlogu odluke o izboru članova Saveta Agencije za energetiku; Predlogu odluke o razrešenju člana Upravnog odbora Nacionalnog tela