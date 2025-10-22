Usvojeno svih 48 tačaka u Skupštini: Poslanici izglasali zakone o legalizaciji, izvršiteljima, međunarodnim sporazumima

Poslanici Skupštine Srbije počeli su danas glasanje o svih 48 tačaka dnevnog reda prve sednice redovnog jesenjeg zasedanja.

Sednici prisustvuje 152 poslanika. Glasaće se o predlozima zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima, informacionoj bezbednosti, semenu i sadnom materijalu poljoprivrednog i ukrasnog bilja, kao i o izmenama i dopunama zakona o planiranju i izgradnji, državnom premeru i katastru, izvršenju i obezbeđenju, sudskim taksama i posebnim postupcima radi realizacije međunarodne specijalizovane izložbe Ekspo Beograd 2027. Poslanici će se