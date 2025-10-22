Usvojen Zakon "konačno svoj na svome" Građani će napokon moći po najpovoljnijim uslovima da legalizuju nepokretnosti
Kurir pre 33 minuta
Naknada za legalizaciju iznosiće od 100 do 1000 evra.
Za ovaj zakon glasalo je 139 poslanika, dvoje nije glasalo, a uzdržanih je bilo troje. Podsetimo, novi Zakon o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima omogućava građanima da konačno budu "svoji na svome", registrovani kao vlasnici objekata u kojima žive ili rade, i stavlja tačku na nelegalnu gradnju u Srbiji. Odlučuje jedan organ Agencija za prostorno planiranje i urbanizam. Odvajanje prava svojine od urbanizma Evidentiraće se svi