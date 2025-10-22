Skupština usvojila izmene specijalnog zakona o Ekspo

Poslanici Skupštine Srbije usvojili su danas izmene i dopune Zakona o posebnim postupcima radi realizacije međunarodne specijalizovane izložbe Ekspo Beograd 2027, a cilj tog propisa je da se obezbedi pravovremena izgradnja svih objekata i prateće infrastrukture neophodne za održavanje te izložbe.

Zakonom je predviđeno da se objekti i infrastrukturni objekti u okviru Prostornog plana, kao i infrastukturni objekti koji nisu obuhvaćeni tim planom, ali predstavljaju neophodnu infrastrukturu i u funkciji su objekata koji su izgrađeni u okviru plana, za koje je izdata građevinska dozvola, privremena građevinska dozvola, odnosno rešenje o odobrenju za izvođenje građevinskih radova, mogu koristiti. Ti objekti se mogu priključiti na komunalnu i ostalu infrastrukturu