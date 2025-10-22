Skupština usvojila izmene specijalnog zakona o Ekspo

Danas pre 6 sati  |  FoNet
Skupština usvojila izmene specijalnog zakona o Ekspo

Poslanici Skupštine Srbije usvojili su danas izmene i dopune Zakona o posebnim postupcima radi realizacije međunarodne specijalizovane izložbe Ekspo Beograd 2027, a cilj tog propisa je da se obezbedi pravovremena izgradnja svih objekata i prateće infrastrukture neophodne za održavanje te izložbe.

Zakonom je predviđeno da se objekti i infrastrukturni objekti u okviru Prostornog plana, kao i infrastukturni objekti koji nisu obuhvaćeni tim planom, ali predstavljaju neophodnu infrastrukturu i u funkciji su objekata koji su izgrađeni u okviru plana, za koje je izdata građevinska dozvola, privremena građevinska dozvola, odnosno rešenje o odobrenju za izvođenje građevinskih radova, mogu koristiti. Ti objekti se mogu priključiti na komunalnu i ostalu infrastrukturu
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Usvojeno četiri Zakona, jedan u vezi sa legalizacijom: Skupština Srbije: Poslanici glasali o svim tačkama dnevnog reda, nije…

Usvojeno četiri Zakona, jedan u vezi sa legalizacijom: Skupština Srbije: Poslanici glasali o svim tačkama dnevnog reda, nije bilo opozicije u sali (video)

Blic pre 8 minuta
Usvojen Zakon "konačno svoj na svome" Građani će napokon moći po najpovoljnijim uslovima da legalizuju nepokretnosti

Usvojen Zakon "konačno svoj na svome" Građani će napokon moći po najpovoljnijim uslovima da legalizuju nepokretnosti

Kurir pre 2 sata
Usvojen zakon o legalizacija

Usvojen zakon o legalizacija

Sputnik pre 5 sati
Usvojene izmene i dopune Zakona o planiranju i izgradnji i državnom premeru i katastru, skuplje sudske takse, posebni postupci…

Usvojene izmene i dopune Zakona o planiranju i izgradnji i državnom premeru i katastru, skuplje sudske takse, posebni postupci radi realizacije Ekspa...

RTV pre 7 sati
Šta su usvojili poslanici Skupštine: Dopune Zakona o izvršenju i obezbeđenju, leks specijalis o izložbi Ekspo…

Šta su usvojili poslanici Skupštine: Dopune Zakona o izvršenju i obezbeđenju, leks specijalis o izložbi Ekspo…

Nova ekonomija pre 6 sati
Skupština Srbije usvojila dopune Zakona o izvršenju i obezbeđenju, leks specijalis o izložbi Ekspo

Skupština Srbije usvojila dopune Zakona o izvršenju i obezbeđenju, leks specijalis o izložbi Ekspo

Radio 021 pre 6 sati
Skupština Srbije usvojila izmene leks specijalisa o izložbi EXPO

Skupština Srbije usvojila izmene leks specijalisa o izložbi EXPO

Forbes pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Skupština Srbije

Politika, najnovije vesti »

"Dobar razgovor sa EPP": Brnabić iz Brisela: "Evropska komisija veruje u potencijal Srbije"

"Dobar razgovor sa EPP": Brnabić iz Brisela: "Evropska komisija veruje u potencijal Srbije"

Blic pre 8 minuta
Evroposlanik: Rezolucija ispravno opisuje situaciju u Srbiji, želimo da mediji ostanu nezavisni

Evroposlanik: Rezolucija ispravno opisuje situaciju u Srbiji, želimo da mediji ostanu nezavisni

Danas pre 3 minuta
Na Kosovu se ponovo broje glasovi iz 16 glasačkih kutija, sumnjivo glasanje uz asistenciju

Na Kosovu se ponovo broje glasovi iz 16 glasačkih kutija, sumnjivo glasanje uz asistenciju

Danas pre 48 minuta
Macut u Londonu: Srbiju poštedeti političkih uslovljavanja u vezi sa Kosovom

Macut u Londonu: Srbiju poštedeti političkih uslovljavanja u vezi sa Kosovom

Danas pre 23 minuta
OCCRP: Evropski parlament osuđuje represiju u Srbiji, traži sankcije za odgovorne

OCCRP: Evropski parlament osuđuje represiju u Srbiji, traži sankcije za odgovorne

Danas pre 1 sat