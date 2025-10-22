Usvojeno svih 48 tačaka: Skupština Srbije: Poslanici izglasali zakone o legalizaciji, izvršiteljima, Ekspu...

Usvojeno svih 48 tačaka: Skupština Srbije: Poslanici izglasali zakone o legalizaciji, izvršiteljima, Ekspu...

Sednica Skupštine Srbije završena je danas glasanjem o svih 48 tačaka dnevnog reda, a predsedavajuća sednicom, potpredsednica Skupštine Marina Raguš zaključila je prvu sednicu jesenjeg zasedanja.

Poslanici su usvojili set zakona, među kojima su Zakon o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima, Zakon o dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju i Izmene i dopune zakona o posebnim postupcima radi realizacije međunarodne specijalizovane izložbe Ekspo Belgrade 2027. Poslanici su izglasali i više međunarodnih sporazuma i finansijskih ugovora, kao i o neka kadrovska rešenja. Na početku sednice Marina Raguš, potpredsednica Skupštine
