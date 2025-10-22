Šta su usvojili poslanici Skupštine: Dopune Zakona o izvršenju i obezbeđenju, leks specijalis o izložbi Ekspo…

Skupština Srbije usvojila je danas dopune Zakona o izvršenju i obezbeđenju koji propisuje da zbog duga ne može biti prinudno oduzeta jedina nepokretnost za stanovanje, najviše do 60 kvadratnih metara.

Uslov je da dužnik pet godina živi na toj adresi, zatim da glavnica potraživanja koje se namiruje ne prelazi polovinu tržišne vrednosti nepokretnosti utvrđene u skladu sa aktom jedinice lokalne samouprave. Dodatni uslov je i da dužnik u periodu od tri godine pre dana podnošenja predloga za izvršenje nije prodao ili poklonio drugu nepokretnost ili se odrekao prava na nasleđivanje nepokretne imovine ili zaključio ugovor o doživotnom izdržavanju. Stručna javnost je