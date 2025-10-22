Usvojene izmene i dopune Zakona o planiranju i izgradnji i državnom premeru i katastru, skuplje sudske takse, posebni postupci radi realizacije Ekspa...

RTV pre 4 sati  |  Tanjug
Usvojene izmene i dopune Zakona o planiranju i izgradnji i državnom premeru i katastru, skuplje sudske takse, posebni postupci…

BEOGRAD - Sednica Skupštine Srbije završena je danas glasanjem o svih 48 tačaka dnevnog reda, a predsedavajuća sednicom, potpredsednica Skupštine Marina Raguš zaključila je prvu sednicu redovnog jesenjeg zasedanja.

Poslanici su usvojili prvo osam zakona, među kojima su Zakon o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima, Zakon o dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju i Izmene i dopune zakona o posebnim postupcima radi realizacije međunarodne specijalizovane izložbe Ekspo Belgrade 2027. Usvojene su i izmene i dopune Zakona o planiranju i izgradnji, izmene Zakona o državnom premeru i katastru, Zakon o informacionoj bezbednosti, izmene Zakona o sudskim
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Usvojen Zakon "konačno svoj na svome" Građani će napokon moći po najpovoljnijim uslovima da legalizuju nepokretnosti

Usvojen Zakon "konačno svoj na svome" Građani će napokon moći po najpovoljnijim uslovima da legalizuju nepokretnosti

Kurir pre 1 sat
Usvojen zakon o legalizacija

Usvojen zakon o legalizacija

Sputnik pre 2 sata
Šta su usvojili poslanici Skupštine: Dopune Zakona o izvršenju i obezbeđenju, leks specijalis o izložbi Ekspo…

Šta su usvojili poslanici Skupštine: Dopune Zakona o izvršenju i obezbeđenju, leks specijalis o izložbi Ekspo…

Nova ekonomija pre 3 sata
Skupština usvojila izmene specijalnog zakona o Ekspo

Skupština usvojila izmene specijalnog zakona o Ekspo

Danas pre 3 sata
Skupština Srbije usvojila dopune Zakona o izvršenju i obezbeđenju, leks specijalis o izložbi Ekspo

Skupština Srbije usvojila dopune Zakona o izvršenju i obezbeđenju, leks specijalis o izložbi Ekspo

Radio 021 pre 3 sata
Skupština Srbije usvojila izmene leks specijalisa o izložbi EXPO

Skupština Srbije usvojila izmene leks specijalisa o izložbi EXPO

Forbes pre 4 sati
Usvojeno svih 48 tačaka u Skupštini: Poslanici izglasali zakone o legalizaciji, izvršiteljima, međunarodnim sporazumima

Usvojeno svih 48 tačaka u Skupštini: Poslanici izglasali zakone o legalizaciji, izvršiteljima, međunarodnim sporazumima

NIN pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Skupština SrbijelegalizacijaIzboriKatastar

Politika, najnovije vesti »

Upravo na Blic TV u "Ćacilendu" napadač ranio čoveka i izazvao požar

Upravo na Blic TV u "Ćacilendu" napadač ranio čoveka i izazvao požar

Blic pre 5 minuta
Osam meseci posle izbora - skupština u Prištini i dalje pod znakom pitanja

Osam meseci posle izbora - skupština u Prištini i dalje pod znakom pitanja

Euronews pre 5 minuta
Macut na Samitu Zapadnog Balkana u okviru Berlinskog procesa u Londonu

Macut na Samitu Zapadnog Balkana u okviru Berlinskog procesa u Londonu

RTV pre 45 minuta
MUP: U zapaljenom šatoru se nije nalazilo oružje niti municija, osim onog koje je uneo osumnjičeni

MUP: U zapaljenom šatoru se nije nalazilo oružje niti municija, osim onog koje je uneo osumnjičeni

N1 Info pre 50 minuta
MUP: Uhapšen osumnjičen za ubistvo u pokušaju i izazivanje opšte opasnosti ispred Skupštine

MUP: Uhapšen osumnjičen za ubistvo u pokušaju i izazivanje opšte opasnosti ispred Skupštine

Beta pre 21 minuta