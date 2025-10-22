Usvojene izmene i dopune Zakona o planiranju i izgradnji i državnom premeru i katastru, skuplje sudske takse, posebni postupci radi realizacije Ekspa...
RTV pre 4 sati | Tanjug
BEOGRAD - Sednica Skupštine Srbije završena je danas glasanjem o svih 48 tačaka dnevnog reda, a predsedavajuća sednicom, potpredsednica Skupštine Marina Raguš zaključila je prvu sednicu redovnog jesenjeg zasedanja.
Poslanici su usvojili prvo osam zakona, među kojima su Zakon o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima, Zakon o dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju i Izmene i dopune zakona o posebnim postupcima radi realizacije međunarodne specijalizovane izložbe Ekspo Belgrade 2027. Usvojene su i izmene i dopune Zakona o planiranju i izgradnji, izmene Zakona o državnom premeru i katastru, Zakon o informacionoj bezbednosti, izmene Zakona o sudskim