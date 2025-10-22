Ponovo dim kod Skupštine: Vatrogasci se bore sa požarom u šatorima, prisutna i policija (VIDEO)

Serbian News Media pre 11 minuta
Ponovo dim kod Skupštine: Vatrogasci se bore sa požarom u šatorima, prisutna i policija (VIDEO)
Vatrogasci danas oko 11.20, i dalje pokušavaju da ugase požar u nekoliko šatora ispred Doma Narodne skupštine Srbije a s te lokacije se povremeno pojavljuje gust dim iako se ranije činilo da je vatra lokalizovana, javio je reporter agencije Beta. Vatrogasci, koji iznose stvari iz nekih od šatora u kojima borave pristalice vlasti od marta, pokušavaju da ugase požare i vodom iz vatrogasnog creva. Na toj lokacije je i nekoliko manjih vatrogasnih vozila dok je oko
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Zapalio se šator u kampu ispred Skupštine Srbije

Zapalio se šator u kampu ispred Skupštine Srbije

Mašina pre 31 minuta
Zapalio se šator u kampu ispred Skupštine Srbije, čuli se pucnji

Zapalio se šator u kampu ispred Skupštine Srbije, čuli se pucnji

Mašina pre 21 minuta
Pucnjava i požar u “Ćacilendu“ ispred Narodne skupštine

Pucnjava i požar u “Ćacilendu“ ispred Narodne skupštine

Morava info pre 26 minuta
„Gori Ćacilend, ima ranjenih, a SNS nastavlja sa glasanjem“

„Gori Ćacilend, ima ranjenih, a SNS nastavlja sa glasanjem“

Danas pre 21 minuta
Požar lokalizovan u kampu ispred Skupštine: Goreli šatori pristalica vlasti, vatrogasci na terenu (VIDEO)

Požar lokalizovan u kampu ispred Skupštine: Goreli šatori pristalica vlasti, vatrogasci na terenu (VIDEO)

Serbian News Media pre 26 minuta
Upucan muškarac ispred skupštine

Upucan muškarac ispred skupštine

Novi magazin pre 26 minuta
FoNet: Oko Ćacilenda SAJ i veliki broj policajaca

FoNet: Oko Ćacilenda SAJ i veliki broj policajaca

N1 Info pre 46 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Skupština Srbijepožarsrbija

Društvo, najnovije vesti »

Zapalio se šator u kampu ispred Skupštine Srbije, čuli se pucnji

Zapalio se šator u kampu ispred Skupštine Srbije, čuli se pucnji

Mašina pre 21 minuta
Zapalio se šator u kampu ispred Skupštine Srbije

Zapalio se šator u kampu ispred Skupštine Srbije

Mašina pre 31 minuta
Nova.rs: Nastavnici Pete gimnazije nisu dobili drugi deo plate, direktorka Danka Nešović nije potpisala obračun

Nova.rs: Nastavnici Pete gimnazije nisu dobili drugi deo plate, direktorka Danka Nešović nije potpisala obračun

N1 Info pre 21 minuta
Lončar kaže da je čovek ranjen u Ćacilendu životno ugrožen, insinuira da je motiv napada politički

Lončar kaže da je čovek ranjen u Ćacilendu životno ugrožen, insinuira da je motiv napada politički

N1 Info pre 11 minuta
VAŠA PISMA! Aleksandra: Meštani Sinje Glave organizovali radnu akciju da bi uklonili granje sa puta Pasjač-Sinja Glava…

VAŠA PISMA! Aleksandra: Meštani Sinje Glave organizovali radnu akciju da bi uklonili granje sa puta Pasjač-Sinja Glava! Olivera: Migranti ponovo!

Plus online pre 31 minuta