Poslednja opomena: To se Trampu neće svideti

B92 pre 1 sat
Poslednja opomena: To se Trampu neće svideti

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da bi potez izraelskog parlamenta ka aneksiji Zapadne obale ugrozio plan američkog predsednika Donalda Trampa za okončanje sukoba Izraela i palestinskog militantnog pokreta Hamas u Gazi.

"U Knesetu su usvojili glasanje, ali predsednik (Tramp) je jasno stavio do znanja da to nije nešto što bismo trenutno podržali. Mislimo da postoji potencijal da ugrozi mirovni sporazum", rekao je Rubio novinarima pre nego što je poleteo za Izrael, prenosi danas Tajms of Izrael. Tramp je ranije najavio da neće dozvoliti potencijalnu izraelsku aneksiju Zapadne obale, usred rastućeg protivljenja arapskih država. "Oni su demokratija, ljudi će moći da glasaju, ljudi će
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Rubio: Izraelska aneksija Zapadne obale bi ugrozila primirje u Pojasu Gaze

Rubio: Izraelska aneksija Zapadne obale bi ugrozila primirje u Pojasu Gaze

Beta pre 48 minuta
Poslanici u Knesetu glasali za usvajanje zakona o aneksiji Zapadne obale, uprkos protivljenju Netanjahua

Poslanici u Knesetu glasali za usvajanje zakona o aneksiji Zapadne obale, uprkos protivljenju Netanjahua

NIN pre 12 minuta
Rubio: Izraelska aneksija Zapadne obale bi ugrozila primirje u Pojasu Gaze

Rubio: Izraelska aneksija Zapadne obale bi ugrozila primirje u Pojasu Gaze

Radio sto plus pre 27 minuta
Rubio: Potezi izraelskog Kneseta o aneksiji Zapadne obale prete sporazumu o Gazi

Rubio: Potezi izraelskog Kneseta o aneksiji Zapadne obale prete sporazumu o Gazi

RTV pre 1 sat
Rubio: Izraelska aneksija Zapadne obale bi ugrozila primirje u Pojasu Gaze

Rubio: Izraelska aneksija Zapadne obale bi ugrozila primirje u Pojasu Gaze

N1 Info pre 1 sat
Rubio: Izraelska aneksija Zapadne obale bi ugrozila primirje u Pojasu Gaze

Rubio: Izraelska aneksija Zapadne obale bi ugrozila primirje u Pojasu Gaze

Nova pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

IzraelHamasDonald TrampGaza

Svet, najnovije vesti »

Rubio: Izraelska aneksija Zapadne obale bi ugrozila primirje u Pojasu Gaze

Rubio: Izraelska aneksija Zapadne obale bi ugrozila primirje u Pojasu Gaze

Beta pre 48 minuta
Eksplozija u fabrici municije u Rusiji: Broje se mrtvi, jezivi snimci šire se mrežama (video)

Eksplozija u fabrici municije u Rusiji: Broje se mrtvi, jezivi snimci šire se mrežama (video)

Blic pre 17 minuta
Ruski sud oslobodio francuskog državljanina iako ga je proglasio krivim

Ruski sud oslobodio francuskog državljanina iako ga je proglasio krivim

Danas pre 48 minuta
Eu: odobrila 19. paket sankcija usmerenih na ruski gas i "flotu u senci"

Eu: odobrila 19. paket sankcija usmerenih na ruski gas i "flotu u senci"

Blic pre 51 minuta
Šta za Srbiju znači predlog Brisela o ruskom gasu

Šta za Srbiju znači predlog Brisela o ruskom gasu

BBC News pre 22 minuta