Ženama na selu dodeljene subvencije za razvoj preduzetništva

najavljeni veći podsticaji

Ženama na selu koje se bave preduzetnišvom danas je u Predsedništvu Srbije dodeljeno 46 rešenja o subvencijama za proširenje posla. Dodeli rešenja o podsticajima iz državnog budžeta prisustvovali su predsednik Srbije Aleksandar Vučić i ministarka privrede Adrijana Mesarović koji su obišli štandove na kojima su preduzetnica izložile svoje prehrambene proizvode. Vučić je najavio da će dogodine biti povećani podsticaji za žensko predzetništvo na selu, pojedinačno do