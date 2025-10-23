Vučić:Žene su stub svake države, od januara pomoć preduzetnicama do milion dinara

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, na svečanoj dodeli rešenja preduzetnicama koje su dobile sredstava po programu podrške za razvoj ženskog preduzetništva na selu u 2025. godini, da su žene stub ne samo porodice već svake države i društva i naveo da će sledeće godine biti uvećana sredstva za pomoć preduzetnicama i da će moći da dobiju do milion dinara.

Vučić je rekao da veruje da će to preduzetnicama pružiti dodatni impuls i da će biti dodatni zamajac u razvoju njihovog posla i istakao da je srećan što država može da pomogne. ''Video sam mnogo toga raznovrsnog, ali posebno sam srećan kada sam video odakle sve dolazite, jer ako tu sačuvamo naša ognjišta, onda života u Srbiji ima. Plašim se da selidbom u velike gradove i urbanim načinom života gubimo ne samo ono što su naše tradicionalne vrednosti, već gubimo i