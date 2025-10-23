Dodeljene subvencije ženama preduzetnicama na selu - Za proširenje posla od 300.000 do 500.000 dinara

(Foto: Milo Selo) Ženama na selu koje se bave preduzetnišvom u Predsedništvu Srbije dodeljena su rešenja o subvencijama za proširenje posla.

Kako je saopštila pres služba Predsedništva, ovakva rešenja dobilo je 46 ženam a dodeli ugovora o podsticajima iz državnog budžeta prisustvovali su predsednik Srbije Aleksandar Vučić i ministarka privrede Adrijana Mesarović. Oni su obišli štandove na kojima su preduzetnice iz cele Srbije izložile svoje prehrambene proizvode. Zahvaljući im što ostaju na selu i čuvaju porodice, Vučić je rekao da je to za Srbiju "najvažniji i najveći spas". - Žene su te od kojih sve