Đurić nakon razgovora sa Volcom: Nova administracija SAD ima dosta simpatija i sluha za Srbiju

Blic pre 4 minuta
Đurić nakon razgovora sa Volcom: Nova administracija SAD ima dosta simpatija i sluha za Srbiju

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić izjavio je, nakon razgovora sa stalnim predstavnikom SAD u Ujedinjenim nacijama Majklom Volcom, da nova administracija SAD ima mnogo simpatija i sluha za Srbiju.

- Reč je o jednom od najuticajnijih i najznačajnijih aktera američke spoljne politike, koji je donedavno bio savetnik predsednika Donalda Trampa i sada je član kabineta u rangu ministra, samim tim što je na mestu ambasadora u UN. Zato je za nas ovo bila odlična prilika da izložimo poziciju Srbije u nizu značajnih pitanja, od Kosova i Metohije, uključujući položaj Srba na Kosovu i Metohiji, sve što se dešava sa našim manastirima i crkvama, ali i sa običnim ljudima
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Đurić: Mislim da ima dosta simpatija i sluha za Srbiju u novoj američkoj administraciji

Đurić: Mislim da ima dosta simpatija i sluha za Srbiju u novoj američkoj administraciji

Danas pre 4 sati
Povezane vesti »

Politika, najnovije vesti »

Đurić nakon razgovora sa Volcom: Nova administracija SAD ima dosta simpatija i sluha za Srbiju

Đurić nakon razgovora sa Volcom: Nova administracija SAD ima dosta simpatija i sluha za Srbiju

Blic pre 4 minuta
Osuda vlasti i podrška studentima

Osuda vlasti i podrška studentima

Radar pre 2 sata
Irena Joveva poslanica EP za Danas o Ćacilendu: Vučićeva predstava o atmosferi straha i vanrednog stanja više ne prolazi

Irena Joveva poslanica EP za Danas o Ćacilendu: Vučićeva predstava o atmosferi straha i vanrednog stanja više ne prolazi

Danas pre 2 sata
Goruće teme za region: Macut: Diskusija na samitu u Londonu fokusirana na bezbednost, migracije i ekonomiju (foto)

Goruće teme za region: Macut: Diskusija na samitu u Londonu fokusirana na bezbednost, migracije i ekonomiju (foto)

Blic pre 3 sata
Brnabić o napadu ispred Skupštine: Desilo se ono na šta su pozivale "blokaderske elite"

Brnabić o napadu ispred Skupštine: Desilo se ono na šta su pozivale "blokaderske elite"

Blic pre 3 sata