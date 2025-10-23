Đurić: Nova administracija SAD ima dosta simpatija i sluha za Srbiju

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić izjavio je danas, nakon razgovora sa stalnim predstavnikom SAD u Ujedinjenim nacijama Majklom Volcom, da nova administracija SAD ima mnogo simpatija i sluha za Srbiju. "Reč je o jednom od najuticajnijih i najznačajnijih aktera američke spoljne politike, koji je donedavno bio savetnik predsednika Donalda Trampa i sada je član kabineta u rangu ministra, samim tim što je na mestu ambasadora u UN. Zato je za nas ovo bila