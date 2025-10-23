Đurić: Mislim da ima dosta simpatija i sluha za Srbiju u novoj američkoj administraciji

Danas pre 6 sati  |  FoNet
Đurić: Mislim da ima dosta simpatija i sluha za Srbiju u novoj američkoj administraciji
Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je da je danas u Njujorku razgovarao sa ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država u Ujedinjenim nacijama Majkom Volcom o nizu pitanja – od Kosova i Metohije do energetske situacije. „Mislim da ima dosta simpatija i sluha za Srbiju u novoj američkoj administraciji“, rekao je Đurić novinarima iz Srbije. Istakao je da je za Beograd veoma važan strateški dijalog Srbije i SAD koji se priprema i predstavlja značajan novi
