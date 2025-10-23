Goruće teme za region: Macut: Diskusija na samitu u Londonu fokusirana na bezbednost, migracije i ekonomiju (foto)

Blic pre 3 sata
Goruće teme za region: Macut: Diskusija na samitu u Londonu fokusirana na bezbednost, migracije i ekonomiju (foto)

Premijer Srbije prof. dr Đuro Macut izjavio je večeras da je diskusija na plenarnoj sesiji samita u okviru Berlinskog procesa bila vrlo dinamična i fokusirana na nekoliko tema, među kojima je akcenat stavljen na bezbednost u vezi migracija na evropskom kontinentu i ekonomiju.

Macut je nakon samita, ispred Lankaster hausa u Londonu, rekao novinarima da je razgovarano o migracijama u Evropi, što je Velika Britanija posebno akcentovala i to tako što je predložila neka rešenja vezana za migratorna kretanja. Prema njegovim rečima, britanski zvaničnici su pohvalili vrlo intenzivnu aktivnost koju ima Srbija sa Mađarskom kada je reč o migracijama u našem regionu. Kako je naveo, u drugom delu se govorilo pre svega o ekonomiji, o pitanjima koja
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Macut u Londonu: Srbiju poštedeti političkih uslovljavanja u vezi sa Kosovom

Macut u Londonu: Srbiju poštedeti političkih uslovljavanja u vezi sa Kosovom

Danas pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Premijer SrbijeVelika BritanijaLondonMađarskaĐuro Macut

Politika, najnovije vesti »

Đurić nakon razgovora sa Volcom: Nova administracija SAD ima dosta simpatija i sluha za Srbiju

Đurić nakon razgovora sa Volcom: Nova administracija SAD ima dosta simpatija i sluha za Srbiju

Blic pre 4 minuta
Osuda vlasti i podrška studentima

Osuda vlasti i podrška studentima

Radar pre 2 sata
Irena Joveva poslanica EP za Danas o Ćacilendu: Vučićeva predstava o atmosferi straha i vanrednog stanja više ne prolazi

Irena Joveva poslanica EP za Danas o Ćacilendu: Vučićeva predstava o atmosferi straha i vanrednog stanja više ne prolazi

Danas pre 2 sata
Goruće teme za region: Macut: Diskusija na samitu u Londonu fokusirana na bezbednost, migracije i ekonomiju (foto)

Goruće teme za region: Macut: Diskusija na samitu u Londonu fokusirana na bezbednost, migracije i ekonomiju (foto)

Blic pre 3 sata
Brnabić o napadu ispred Skupštine: Desilo se ono na šta su pozivale "blokaderske elite"

Brnabić o napadu ispred Skupštine: Desilo se ono na šta su pozivale "blokaderske elite"

Blic pre 3 sata