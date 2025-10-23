Kineska ekonomija u prvih devet meseci 2025. porasla za 5,2 odsto međugodišnje

Kineska ekonomija je u prvih devet meseci ove godine porasla za 5,2 odsto međugodišnje, objavila je danas Nacionalna kancelarija za statistiku (NBS) te zemlje.

Industrijska proizvodnja porasla je za 6,2 odsto u odnosu na isti period prošle godine, dok je sektor proizvodnje opreme zabeležio rast od 9,7 odsto. Proizvodnja u visokoj tehnologiji ojačala je 9,6 odsto, što je znatno iznad proseka industrije. Posebno snažan rast zabeležen je u segmentima 3D štampe, industrijskih robota i električnih vozila, čija je proizvodnja povećana za 30 do 40 odsto, prenosi Global tajms. Na strani potrošnje, promet robe na malo iznosio je