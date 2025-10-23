"Maja i Luka su se svideli jedno drugom, a onda ušla: Aneli..." Miljana iznela tajne iz "Elite 9", progovorila o Asminovom DNK testu

U emisiji ''Radio Amnezija'' voditelji Bora Santana i Filip Đukić ugostili su Miljanu Kulića koji je progovorio o svim aktuelnim temama u Beloj kući, a tom prilikom potkačila je Asmina Durdžića.

Na samom početku otkrila je da su sevnule varnice između Maje Marinković i Luke Vujovića. - Muka mi je više od laži, počeću od Nerija. On priča da se spletkari po ćoškovima, ali se ne spletkari već sam ga direktno pitala. Nije normalno da bude dobar sa ženom koja je rekla da on 90 posto stvari laže. Anelinim ulaskom su se Luka i Maja totalno izvukli, ali ja to neću dati. On i Maja su se dopali jedno drugom, a sada Maja priča kako je sve to igra, ali se ona umešala