(Video) Eksplozije u najvećoj rafineriji Rosnjefta! Ključni objekat u Rusiji u plamenu, objavljeni dramatični snimci

Blic pre 42 minuta
Dim i vatra ponovo su buknuli nad Rjazanjom nakon što su bespilotne letelice preko noći pogodile najveću rafineriju Rosnjefta. Ovo je treći napad na ključni objekat u manje od tri meseca, piše "Kijev Post".

Pavel Malkov, guverner Rjazanjske oblasti, potvrdio je da je požar u jednoj od fabrika izbio zbog pada ostataka ukrajinskih dronova. - Ostaci su izazvali požar u jednoj fabrici. Prema preliminarnim izveštajima, nema žrtava, a materijalna šteta se procenjuje - objavio je Malkov na Telegramu. Dodao je da su snage protivvazdušne odbrane navodno uništile 14 ukrajinskih bespilotnih letelica iznad regiona. Ruski Telegram kanal Astra izvestio je da je meta napada bila
