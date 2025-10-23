Orbanovi „ne žele da umru za Ukrajinu“: U Budimpešti veliki protesti pristalica dve rivalske strane

Hiljade Mađara okupilo se danas na ulicama Budimpešte u korist svog lidera, premijera Viktora Orbana.

On će se – šest meseci pre parlamentarnih izbora – suočiti sa najkonkurentnijim glasanjem u svojih 15 godina na vlasti. Okupljanje, koje su organizatori nazvali „marš mira“, održano je na nacionalni praznik Mađarske 23. oktobra, u znak sećanja na neuspeli antisovjetski ustanak 1956. godine koji je ugušila Crvena armija. Učesnici marša uzvikivali su slogane podržavajući Orbana i njegovu poruku da je Mađarska u opasnosti da se direktno umeša u ruski rat u Ukrajini.