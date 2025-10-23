uživo RAT U UKRAJINI Zelenski pozdravio nove sankcije SAD i EU, traži jači pritisak na Moskvu

Euronews pre 21 minuta  |  Autor: Euronews Srbija
uživo RAT U UKRAJINI Zelenski pozdravio nove sankcije SAD i EU, traži jači pritisak na Moskvu
Rat u Ukrajini traje 1.338 dana. Zemlje EU odobrile su 19. paket sankcija Rusiji zbog rata protiv Ukrajine, a nove mere uključuju zabranu uvoza ruskog tečnog prirodnog gasa, saopštilo je dansko predsedavanje EU. Slovačka je bila poslednja zemlja koja se protivila uvođenju novog paketa sankcija Rusiji nakon što su se zemlje EU prošle nedelje složile oko konačnog teksta. Generalni sekretar NATO-a Mark Rute sastao se sa predsednikom SAD Donaldom Trampom u Beloj kući,
