Ministar: Policija će 1. novembra, kao i uvek, biti čak i neprimetna ukoliko ne bude napada i sukoba ili remećenja javnog reda i mira

Glas Zaječara pre 27 minuta  |  Anđela Risantijević
Ministar untrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da će policija 1. novembra, za kada su studenti u blokadi najavili skup u Novom Sadu povodom godišnjice pogibije 16 ljudi u padu nadstrešnice, „strogo, kao i uvek, biti čak i neprimetna ukoliko ne bude napada i sukoba ili remećenja javnog reda i mira“.

Dačić je, za Radio-televiziju Srbije, rekao da su policajci i vatrogasci i 1. novembra prošle godine spasavali narod, uključujući i njega koji je, kako je naveo prvi došao na lice mesta. „Naša uloga je bila i uvek će biti u tome da pomažemo ljudima“, rekao je Dačić u Jutarnjem dnevniku RTS. On je pozvao sve na „mir i suzdržanost“. „Svako ima pravo da iznosi svoje političke stavove, mirne demonstracije su uvek dozvoljene. Mislim da to nije dan kada bilo ko treba da
N1 Info pre 42 minuta
Nedeljnik pre 27 minuta
Danas pre 42 minuta
N1 Info pre 42 minuta
