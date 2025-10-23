Orban poručio evropskoj uniji: Nećemo dozvoliti da naša deca ginu za Ukrajinu po naređenju Brisela! (video, foto)

Premijer Mađarske Viktor Orban poručio je danas da Mađari neće ginuti za Ukrajinu. "Na dan Marša mira u Budimpešti šaljemo snažnu poruku svetu: Mađarska kaže NE ratu! Nećemo ginuti za Ukrajinu! nećemo slati našu decu u klanicu po naređenju Brisela", naveo je Orban na platformi X.

Desetine hiljada pristalica Orbanovih pristalica marširalo je danas u Budimpešti kako bi pokazali podršku premijeru, povodom važnog mađarskog državnog praznika, dok se on suočava sa najvećim izazovom za svoju petnaestogodišnju vladavinu - od strane proevropske opozicione partije, pred izbore 2026. godine. Obeležavanje ustanka iz 1956. godine, kada su Mađari ustali protiv sovjetske vlasti, a koji je ugušila Crvena armija, dolazi u osetljivom trenutku za Orbana,