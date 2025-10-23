Globalna kriza kapitalizma, ne blokade, obara strane investicije

Globalna kriza kapitalizma, ne blokade, obara strane investicije

U prvih osam meseci 2025. godine, neto strane direktne investicije (SDI) smanjene su za 54 odsto u odnosu na isti period prošle godine, prema podacima koje je objavila Narodna banka Srbije, a prenosi Nova ekonomija. Predsednik Vučić i drugi državni zvaničnici već mesecima za ovaj pad okrivljuju studente i proteste. Međutim, sama Narodna banka Srbije, kao i brojni ekonomski stručnjaci, ocenjuju da je reč o posledici globalne krize kapitalističke ekonomije.

U januaru 2025. Vučić je izjavio da protesti negativno utiču na „ugled i poziciju Srbije u svetu“ i naveo da su pobunjeni građani krivi za ekonomske probleme s kojima se suočavaju. Tokom aprila i jula predsednik je ponovo napao građane koji protestuju, tvrdeći da je pad budžetskih prihoda, poput onih od poreza na dodatu vrednost (PDV), direktno povezan sa „napadima blokadara.“ Nasuprot tome, u avgustu je Narodna banka Srbije pad investicija objasnila
